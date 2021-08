Petróleo volta a subir após queda de sete dias consecutivos

Os preços do petróleo subiram na segunda-feira, recuperando-se de uma série de quedas de sete dias com o apoio de um dólar fraco, embora a preocupação com o aumento de casos da variante do coronavírus Delta tenha levado a negociações cautelosas.

De acordo com a Reuters, o petróleo Brent subiu 1,23 USD ou 1,9%, para 66,41 USD o barril em 0701 GMT, após cair para 64,60 USD no início da sessão, seu nível mais baixo desde 21 de Maio.

O petróleo bruto US West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro subiu 1,13 USD ou 1,8%, para 63,27 USD o barril, recuperando-se de 61,74 USD, também uma baixa desde 21 de Maio, nas primeiras negociações da Ásia.

Ambos os benchmarks marcaram sua maior semana de perdas em mais de nove meses na semana passada. O Brent caiu cerca de 8% e o WTI caiu cerca de 9%, com os mercados se preparando para uma demanda de combustível enfraquecida em todo o mundo devido ao aumento da pandemia.

“Os preços do petróleo deram uma pausa (na segunda-feira) depois de suas quedas acentuadas na semana passada”, disse Kazuhiko Saito, analista-chefe da Fujitomi Securities Co Ltd.

“Esperamos ver mais ajustes esta semana, mas o sentimento do mercado provavelmente permanecerá baixista com as crescentes preocupações sobre a menor demanda de combustível em todo o mundo”, acrescentou.