Petróleo valoriza a negociar nos 93 USD

O petróleo segue a valorizar esta sexta-feira, colocando um travão a três dias consecutivos de perdas.

O "ouro negro" vê algum alívio dias antes da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, na qual a Arábia Saudita poderá definir um corte na produção desta matéria-prima, e numa altura em que as tentativas para reavivar o acordo nuclear iraniano sofrem alguns contratempos.



O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA, sobe 1,59% para 87,99 USD por barril, enquanto oBrent do Mar do Norte negociado em Londres e referência para a Angola avança 1,73%, estando a negociar nos 93,96 USD por barril.



Novas medidas para combatera covid-19 na China e a crença de que a Fed vai dar continuidade ao aperto monetário fizeram aumentar as preocupações quanto a um abrandamento do consumo, colocando pressão sobre o crude.