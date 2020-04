Petróleo segue em alta, investidores ‘apostam’ em acordo na OPEC+

Os mercados estão à espera da reunião da OPEC+, mais logo, de onde poderá sair um acordo para um corte na produção que estabilize os preços da matéria-prima.

A expectativa de que a reunião alargada da OPEC+, que se realiza hoje por vídeo conferência, resulte num acordo global para um corte na produção está a animar os investidores.

A OPEC+, que inclui a OPEC e a Rússia, reúne hoje, juntando ainda EUA, Canadá, Noruega, outros produtores e elementos do G-20. Em causa está um corte concertado de 10 a 15 milhões de barris por dia que a Rússia e a Arábia Saudita já sinalizaram estar disponíveis para promover e que poderá vigorar até ao final do primeiro semestre, sendo depois retomados aumentos em função da evolução da pandemia do Coronavírus e do seu impacto sobre as economias – e a procura de petróleo, sobretudo.

A Rússia, contudo, tem insistido que o corte deve envolver igualmente a produção norte-americana, não sendo certa a posição dos EUA – que lideram na produção com o shale oil – sobre a proposta. Nesta semana, o presidente Trump disse que a produção norte-americana estava cair gradualmente, e iria ser ajustada à procura.

Mas, ontem, o porta-voz do Kremlin indicou que esta quebra, que tem ocorrido à medida que operadores cortam ou suspendem a sua produção, não é um verdadeiro corte.

A Arábia Saudita e a Rússia, recorde-se, falharam um acordo sobre a extensão do corte na produção que estava em vigor há três anos e que a Rússia não quis prolongar – terminava no final de Março.

Em resposta, a Arábia Saudita anunciou um aumento massivo da sua produção, levando os preços a mínimos de 22 anos. A extensão do acordo era defendida pela Arábia Saudita e outros membros-OPEP, dada a quebra na procura causada pela pandemia da COVID-19.

Analistas citados no FT referem que, não havendo hoje acordo, poderá instalar-se o “caos” e os preços podem afundar para a casa dos 10 USD/barril. Um acordo poderá, pelo contrário, permitir manter o preço na casa dos 35 USD/barril.

Mas há igualmente quem aponte que um corte de 10 a 15 milhões de barris por dia é insuficiente, dado que o excesso de produção face à procura ronda os 20 a 25 milhões de barris por dia, nesta altura.