Petróleo rende 3,2 biliões de kwanzas em receita fiscal em 2019

De acordo com os dados da Direcção de Tributação Especial (DTE), afecto à Administração Geral Tributária, do Ministério das Finanças, o preço médio de venda do barril foi de 62,72 dólares acima dos 55 dólares de valor referência assumidos pelo Orçamento Geral do Estado.

Em 2018, foram contabilizados, no período, 3,3 biliões de kwanzas de um total de 536 milhões de barris e preço médio de 70,34 dólares. Em 2017, indicam dados da AGT disponíveis no site do Ministério das Finanças, as receitas de exportação foram de 1.615,7 mil milhões de kwanzas, com a venda de 595,6 milhões de barris, mas os números explicam o aumento da arrecadação pelo preço médio do barril do petróleo.

Já em 2018, as receitas da exportação de petróleo duplicaram em 2018 face ao ano anterior, ascendendo a 3.330 mil milhões de kwanzas, apesar da quantidade vendida, 536,9 milhões de barris.