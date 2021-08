Petróleo no maior ciclo de quedas em 18 meses

A Galp já foi uma das empresas que mais desvalorizou nesta Quinta-feira entre os pares que compõe o sector de "oil & gas" na Europa, que agrupa as maiores empresas desta área e que perde cerca de 3%, sendo um dos que mais cai.



Em causa estará a evolução do preço do petróleo, que hoje desvaloriza pela sexta sessão consecutiva, a maior sequência de perdas desde Fevereiro de 2020, antes de a pandemia se ter feito sentir no mercado petrolífero. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a cair 2,77% para os 66,35 USD por barril, ao passo que o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) está a perder 3% para os 63,49 USD.



Estas quedas levam os preços de ambos os activos para mínimos de Maio deste ano, um dia depois de a divulgação das actas da reunião de Julho da Reserva Federal dos EUA, que sublinharam a vontade dos membros do banco central em retirar os estímulos monetários criados na pandemia. Além das actas da Fed, os analistas consultados pela agência Bloomberg antecipam que também os dados sobre os inventários de petróleo nos EUA estarão a colocar pressão adicional nos preços do "ouro negro".



A recuperação da Galp tem sido mais lenta do que o verificado no sector petrolífero europeu – o índice europeu de referência para o petróleo e gás já recuperou 0,10% face a Fevereiro de 2020. A petrolífera que mudou de CEO neste período, passando a ser liderada por Andy Brown, desvaloriza 30% desde o início da pandemia. Sob novo comando decidiu alocar 50% do capex previsto para os próximos cinco anos na produção de energias renováveis.