Petróleo negocia quase inalterado após decisão da OPEP+

O barril de petróleo está a negociar esta quarta-feira muito perto da linha de água, depois de os membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo e aliados (OPEP+) se terem reunido para delinearem as quotas de produção de fevereiro, em Viena.

De acordo com o jornal de Negócios, neste momento, o brent do Mar do Norte, que serve de referência para o mercado angolano, está a valorizar ligeiramente 0,04% para 80,04 USD por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a avançar 0,03% para 77,01 USD.

Na reunião da OPEP+ ficou decidida a manutenção do actual plano (em vigor desde agosto passado) de colocar mensalmente no mercado mais 400 mil barris diários de petróleo, numa altura em que OPEP+ tem vindo gradualmente a “desfazer” os cortes recordes de produção devido à pandemia.

A juntar a isso, o American Petroleum Institute (API) anunciou esta terça-feira que os stocks dos Estados Unidos caíram 6,43 milhões de barris na semana passada, apesar de a OPEP+ estar confiante de que a variante ómicron do coronavírus terá um impacto apenas ligeiro na procura por combustíveis.