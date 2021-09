O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Angola, está a subir 0,5% para os 72,60 USD, enquanto o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) perde 0,1% para os 69,19 USD.

As exportações chinesas cresceram em Agosto e superaram as expectativas dos mercado, com a procura por petróleo a aumentar para máximos de cinco meses. Os números mostram um regresso ao consumo principalmente na Europa.