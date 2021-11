Petróleo estável em meio à liberalização de reserva liderada pelos Estados Unidos

Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) ficaram estáveis em torno de 78,5 USD por barril, hoje, depois de subir mais de 2% em desafio a uma liberação coordenada do stock de petróleo de reservas estratégicas liderada pelos EUA para reduzir os preços do petróleo.

De acordo com a Tradingeconomics, os EUA anunciaram uma liberação de 50 milhões de barris de petróleo das Reservas Estratégicas de Petróleo, a Índia deve liberar 5 milhões de barris e o Reino Unido pode liberar o equivalente a 1,5 milhão de barris.

O Japão também confirmou que iria liberar algumas reservas de petróleo permitidas pelas leis japonesas, com o Nikkei relatando uma liberação de 4,2 milhões de barris de cerca de 490 milhões do stock nacional.

O barril de petróleo Brent para entrega em Janeiro também abriu hoje no mercado de futuros de Londres em alta para os 82,19 USD.

A cotação do Brent que serve de referência para Angola disparou depois de se saber que EUA, China, Índia, Japão e outros países consumidores de petróleo iam coordenar-se para libertarem de forma concertada cerca de 50 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégica.