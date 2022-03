Petróleo em alta e a reduzir perdas semanais

Prestes a concluir uma semana agitada, marcada por subidas significativas e quedas acentuadas, o petróleo está a negociar com ganhos esta manhã.

As variações do petróleo têm estado sobretudo ligadas aos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia e também aos comentários da OPEP+, onde a Rússia é um dos principais membros.

Esta sexta-feira, tanto o West Texas Intermediate (WTI) como o Brent do Mar do Norte estão a negociar com ganhos. O WTI, negociado em Nova Iorque, está a valorizar 1,59%, com o barril a cotar nos 107,71 USD.

Por sua vez, o Brent, que serve de referência a Angola, está a avançar 2,05% para 111,57 USD por barril.

Ao longo deste semana, o barril de Brent já negociou num intervalo extenso de preços: chegou a cotar nos 139 USD por barril e, do lado dos valores mínimos, nos 105 USD.