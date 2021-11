Petróleo em alta com investidores a pesar possibilidade de EUA usarem reservas estratégicas

O petróleo está a valorizar nesta segunda-feira(08), elevando tanto o preço do barril de WTI como de brent acima da fasquia dos 80 USD.

O brent do Mar do Norte, que serve de referência a Angola, está a subir 0,91% para 83,49 USD.



Um dos temas centrais desta segunda-feira para o petróleo está ligado ao facto de Joe Biden, o Presidente dos EUA, estar a ponderar aceder às reservas estratégicas de petróleo do país, uma vez que a OPEP+ não acedeu aos pedidos do líder norte-americano.



Em entrevista à CNN, Jennifer Granholm, a responsável pela pasta da energia no executivo norte-americano, indicou que Biden estará a "olhar para todas as ferramentas ao seu dispor" para responder ao aumento dos preços dos combustíveis. E, segundo esta entrevista, as reservas estratégicas "são uma das ferramentas" possíveis.



Perante este cenário, os investidores estão a ponderar o que poderá acontecer caso Biden opte por esta opção. Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a valorizar 1,06% para 82,13 USD.