Petróleo em alta a medida que o furacão causa paralisação nas plataformas

Os preços do petróleo subiram, esta segunda-feira, à medida que o furacão IDA atingiu a costa do Golfo dos Estados Unidos da América (EUA) causando o desligamento de plataformas de petróleo offshore.

O brent subiu 0,38% a 71,97 USD neste Domingo, depois de subir mais de 11% na semana passada sobre as previsões de interrupção da produção de petróleo.

O petróleo dos EUA ganhou 53 centavos ou 0,8% a 69,27 USD o barril na segunda-feira, uma vez que experimentou um salto de mais de 10% na semana passada.

Cerca de 91% da produção de petróleo bruto, ou 1,65 milhão de barris por dia, foi interrompida enquanto Ida se dirigia para instalações de produção de petróleo no Golfo do México, de acordo com o Bureau of Safety and Environmental Enforcement.

Ao meio-dia de sábado, 290 instalações offshore foram evacuadas e 11 navios de perfuração se deslocaram. Ida atingiu a costa perto de Port Fourchon, Louisiana, no domingo, como um furacão de categoria 4 extremamente perigoso.

As centenas de quilómetros de novos diques construídos ao redor de Nova Orleans após o furacão Katrina serão agora postos à prova.