Petróleo dispara para máximos de três anos com crise no gás natural

Os preços do petróleo estão a negociar novamente em máximos de 2018, acima dos 80 USD por barril, numa altura em os países da OPEP+ (Organização de Países Exportadores de Petróleo e os aliados) injectam petróleo para o mercado a um ritmo modesto e que se revela incapaz para fazer face à crise de energia que prolifera um pouco por todo o mundo.

Por esta altura, de acordo com Negócios, o Brent negociado em Londres e que serve de referência para Angola, está a valorizar 1,7% para os 83,79 USD por barril e o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) avança 2,1% para os 81,04 USD.

Os preços de outras matérias-primas como o carvão e o gás natural continuam a escalar um pouco por toda a Europa e Ásia, com os inventários a escassearem antes do inverno rigoroso na América do Norte, provocando um aumento da procura por produtos como o petróleo e a querosene.

A Saudi Aramco, uma petrolífera estatal da Arábia Saudita, estima que a crise na oferta de gás provocou uma procura de 500 mil barris de petróleo por dia, como alternativa. O Goldman Sachs prevê que este consumo