Petróleo deixa de garantir dívida

O País vai descontinuar as linhas de financiamento externas com garantia de petróleo nas novas contratações e irá privilegiar os financiamentos de organismos ou instituições financeiras multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

A decisão, definida na Estratégia de Endividamento de Médio Prazo para o triénio 2019/2021, reforça a necessidade de se reduzir a exposição às flutuações no mercado petrolífero,por via do abandono do modelo de contratação de financiamentos oil-backed, que têm como colateral o petróleo, garantindo, assim, mais receitas para o Tesouro nacional.

De acordo com a secretária de Estado das Finanças e Tesouro, Vera Daves, a decisão justifica-se com o facto de estas linhas colatelarizadas pela commodity serem “muito sorvedoras” de recursos. A governante avança que o Governo está em constante diálogo com instituições multilaterais como o FMI, BM e BAD, para fazer face a riscos de taxas de juros e procurar conseguir financiamentos em condições concessionais, baixar o custo do endividamento, bem como alongar as maturidades da dívida.

“O objectivo da Estratégia de Gestão da Dívida Pública é reduzir a pressão sobre a divida de curto prazo, procurando alongar as maturidades com que o País se financia, privilegiando os mercados internacionais e alongar igualmente as maturidades dos financiamentos internos”, refere Vera Daves, que falava numa conferência sobre sustentabilidade das reservas internacionais, afirmou que o serviço da dívida consumiu os recursos provenientes do excedente do preço do petróleo, impedindo que as reservas subissem. Um tema critico que terá de ser resolvido.

Por outro lado, prevê-se a implementação de um mecanismo de gestão do preço de petróleo, com o qual se pretende reduzir a exposição a esta commodity.

