Petróleo da OPEP afundou-se para 16,87 USD por barril

O petróleo da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) afundou-se nesta quarta-feira para 16,87 USD por barril, menos 25,38% que no dia anterior e o valor mais baixo desde finais de 2001, informou hoje o cartel petrolífero em Viena.

Com esta queda, a cotação do barril de referência da OPEP acentuou o afundamento iniciado depois do surto da pandemia da covid-19 na China, tendo perdido 76% - ou 54 USD - face ao pico de 70,87 USD que alcançou em 06 de Janeiro.

A última vez que se situou num nível tão baixo foi em Dezembro de 2001, quando registava uma forte descida causada por uma crise do transporte aéreo, depois dos atentados terroristas contras as Torres Gémeas de Nova Iorque em 11 de Setembro de daquele ano.

Agora, à redução de voos, muito maior do que a de então, junta-se a limitação das deslocações e o distanciamento social que foram impostos em boa parte do planeta como medida para travar a propagação da covid-19.

Tudo isto repercutiu-se numa drástica redução da procura petrolífera mundial, que na quarta-feira ficou reflectida na notícia de que 13,8 milhões de barris de petróleo se juntaram na semana passada às reservas comerciais armazenadas nos Estados Unidos.

“O petróleo viveu muitas crises, mas nenhuma tão feroz como a actual”, escreveu num ‘tuit’ Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), que considera que esta crise vai parar produções e travará investimentos na indústria, com “repercussões no sector energético, na economia e no comércio em geral”.

O colapso do preço da OPEP coincidiu na quarta-feira com vários relatórios a confirmarem que a Arábia Saudita, líder natural da organização, estava a abrir as torneiras no meio de uma guerra de preços desencadeada depois do fracasso das negociações com a Rússia para manter os cortes da produção de petróleo.