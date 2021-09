Petróleo continua a cair depois de OPEP+ manter torneira aberta

Os preços do petróleo voltaram a perder força na sessão desta quinta-feira, à boleia de uma nova injecção de barris para o mercado confirmada ontem pela OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados, onde se inclui a Rússia), noticiou o jornal de Negócios.

Como era de esperar, o cartel concordou em manter o aumento de produção de 400 mil barris diários, a cada mês, para voltar aos níveis de produção pré-pandemia.

A ideia será continuar a ter encontros, como aquele que se realizou ontem, a cada mês, de forma a avaliar o sucesso desta medida. Se tudo correr como planeado, este grupo de produtores irá alargar a produção até Setembro de 2022, a cada mês.

Com a maior oferta de petróleo a entrar no mercado, os preços caem, uma vez que a procura não aumenta no mesmo ritmo. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Angola, está a cair 0,45% para os 71,27 USD por barril, enquanto que o norte-americano WTI (West Texas intermediate) está a desvalorizar 0,50% para os 68,25 USD.

O encontro de ontem, que durou 23 minutos, terminou com uma concordância geral de que esta é a melhor forma para continuar a equilibrar a balança.

A Organização de Países Exportadores de Petróleo e os aliados, que inclui a Rússia, mantém então tudo como está e foi decidido na última reunião. Se este acordo seguir durante, pelo menos, este ano, o cartel chegará a Dezembro com mais dois milhões de barris por dia face ao nível antes do encontro de Julho.