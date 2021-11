Petróleo cede com aumento de stocks

Os preços do "ouro negro" seguem em terreno negativo, pressionados pelo aumento dos inventários norte-americanos de petróleo na semana passada.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em Dezembro recua 1,60% para 82,80 USD por barril.

Já o contrato de Dezembro do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para a Angola, avança 0,88% para 84,03 USD.

De manhã, as cotações estiveram a subir, depois de a Administração de Joe Biden, presidente dos EUA, ter optado por não aumentar a injecção de crude no mercado através das reservas norte-americanas.

Durante esta tarde foram conhecidos os níveis dos stocks norte-americanos de crude na semana passada, que aumentaram em um milhão de barris por dia, o que contribuiu para inverter o sentimento dos investidores.