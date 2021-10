Petróleo cai pelo segundo dia consecutivo

Os preços do petróleo estão a cair pelo segundo dia nesta quinta-feira, depois de os inventários de crude norte-americano terem aumentado e de os rumores de que o Irão poderá voltar a aumentar o ritmo das exportações.



O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Angola, cai 1,1% para os 83,65 USD por barril e o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) recua 1% para os 81,77 USD por barril. Na sessão de ontem o Brent abria a cair caiu 1%, para cerca de 85,5 USD enquanto o WTI perdia 1,5%, com o barril nos 83,38 USD.

Até ao momento, as exportações iranianas de petróleo estão sob sanção dos Estados Unidos da América (EUA) e um acordo com Bruxelas poderia aumentar a quantidade de barris que são exportados.

Os inventários do petróleo dos EUA aumentaram para 4,27 milhões de barris na semana passada, de acordo com os dados oficiais do governo, apesar de terem caído nos armazéns deCushing, no estado de Oklahoma.