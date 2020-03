Petróleo (Brent) cai para terreno sombrio 28,8 USD

O preço da principal matéria prima de exportação de Angola continua abaixo de 50% do previsto no Orçamento Geral do Estado de 2020 que estabeleceu em média 55 USD o preço do barril ao longo do ano.

As medidas de restrições de movimento em todo o mundo para conter o coronavírus tem abstruído a demanda e ofuscaram as expectativas de que um estímulo de emergência de 2 trilhões USD efectuados pelo governo norte-americano reforçaria actividade e consequentemente o consumo por petróleo.

Os contratos futuros de petróleo brent caíram 1,04 USD, ou 3,75%, para 26,35 EUA por barril as 19:20 (hora local), entretanto, os contratos caíram cerca de 60% este ano.

As medidas globais de isolamento estão a levar a um colapso sem precedentes na procura de petróleo. A procura enfraquecida levará as refinarias de petróleo a reduzir as taxas de processamento e impulsionar um aumento nos estoques, o que por sua vez aumentará a pressão sobre os preços do petróleo que a Goldman Sachs espera que permaneça perto de 20 USD por barril no segundo trimestre.

Ao mesmo tempo, o colapso de um pacto de corte de oferta entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros produtores liderados pela Rússia, conhecida como OPEP+, deve aumentar o suprimento de petróleo, com a Arábia Saudita que planeia enviar mais de 10 milhões de bpd de Maio. Os esforços dos EUA para convencer a Arábia Saudita a limitar os suprimentos, uma vez que a sua indústria de petróleo de xisto luta com o colapso dos preços provavelmente, não terão muito efeito.

“Mesmo que haja alguma restrição por parte dos sauditas, o mundo ainda deverá ter um excedente significativo de petróleo em relação ao 2º trimestre de 2020, devido ao impacto da procura que estamos a observar actualmente. Isso sugere que qualquer acção potencial provavelmente estabilizaria os preços, em vez de pressionar o mercado significativamente mais alto “.

Os estoques de petróleo dos EUA subiram 1,6 milhões de barris na semana passada, informou a administração de Informações sobre Energia dos EUA na última quarta-feira, marcando a nona semana consecutiva de aumentos.