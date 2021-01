Petróleo atinge máximos de 11 meses com a ajuda da Arábia Saudita

Os preços do petróleo estabilizaram na quinta-feira, atingindo picos de preços máximos de 11 meses, com os mercados a permanecerem focados na promessa inesperada da Arábia Saudita de aumentar os seus cortes de produção de petróleo e de promover acções mais firmes para o controlo das quedas de preços.

O petróleo Brent subiu para os 54,38 USD o barril, após tocar nos 54,90 USD, uma alta de preço que não se via desde antes dos primeiros bloqueios causados pela pandemia.

Os preços do petróleo foram sustentados esta semana pela promessa da Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, de cortar a produção em mais um milhão de barris por dia em Fevereiro e Março próximos.

“No próximo mês, esta alta do mercado pode estabelecer-se a níveis mais elevados, principalmente com o benefício do inesperado corte de produção voluntário de um milhão de barris decidido pela Arábia Saudita”, disse Jim Ritterbusch, presidente da Ritterbusch and Associates, Illinois, citado pela agência Reuters.

“A Arábia Saudita conhece intimamente a relação entre o preço do petróleo e os níveis de stock globais – quando são mais baixos equivalem a preços mais altos”, disse o analista-chefe de commodities do SEB, Bjarne Schieldrop, citado pela mesma fonte.

“As medidas de estímulo esperadas sob a administração Biden, que provavelmente incluirão investimentos significativos em infra-estrutura, representam uma previsão de apoio capaz de impulsionar a procura por gasolina e diesel”, disse Ritterbusch. A opinião do analista está longe de ser consensual, uma vez que pressupõe que a administração Biden pode optar por um incentivo directo à construção.

Ora, dizem outros analistas, nada das declarações recentes de Biden indicam sem qualquer dúvida que será assim.