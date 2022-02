Petróleo alivia mas permanece em níveis elevados

Os preços do petróleo estão a aliviar na sessão desta terça-feira, com os investidores a realizarem mais-valias no segmento da escalada que se verificou no dia anterior.

De acordo com a CNBC, a descida do preço é, contudo, limitada, uma vez que os investidores receiam que a Rússia possa invadir a Ucrânia e interromper o abastecimento.

O Brent que serve de referência para Angola desce 1,5% para 94,88 USD por barril, segundo dados do Investing, depois de na segunda-feira o preço do barril para entrega em Abril ter ultrapassado a barreira dos 95 USD no mercado de futuros de Londres.

Já o crude WTI recuou 1,8% esta terça-feira para 93,75 USD por barril.