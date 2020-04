Petróleo a preço de saldo

Na verdade, muitas vendas acabam por ocorrer com descontos, confidenciais, que podem superar os 20%. No meio do caos, como sempre, há quem ganhe muito dinheiro. Os traders e, por vezes, até as petrolíferas, são os principais beneficiários. Países como Angola são os grandes perdedores.

A queda do preço do petróleo penaliza principalmente os produtores, mas nem sempre as petrolíferas, pelo menos as grandes, perdem tudo no xadrez da negociação da matéria-prima que, até melhor alternativa, faz andar o mundo.

Se por um lado ganham menos na produção, porque vendem o barril a um preço mais baixo, por outro ganham no trading com subsidiárias espalha- das pelo mundo.

É um jogo de oportunidades que surge sempre que o preço do petróleo afunda e que nas últimas semanas deu muito dinheiro a ganhar aos traders da commodity. Business as usual.

O mal de uns é o bem de outros. Enquanto os líderes de muitos Estados fortemente dependentes do petróleo, como Angola, deitam as mãos à cabeça, fazendo contas de sumir às receitas que suportariam os seus orçamentos para este ano, outros – traders, principalmente - esfregam as mãos de alegria com os ganhos fáceis e milionários que se encontram ao virar da esquina.

A diferença entre os preços spot (comprado na hora) e de fu- turos (para entrega, por exemplo, daqui a seis meses) tem aumentado, à medida que cresce a pressão sobre os produtores, que acabam por aceitar vender o petróleo com elevados descontos face ao preço de referência, para não correrem o risco de perder (ainda mais) receitas.

Esta situação, explicam fontes do sector, permite que que traders comprem um barril, por exemplo, a 15 ou 20 USD no mercado spot, e o vendam a 25, 30 ou mais USD para entrega a seis meses.

Na prática, vão armazenando a matéria-prima – e assim contribuindo também para a cada vez menor capacidade de armazenamento global, outro factor que está, igualmente, a pressionar os preços, num cenário em que se produz mais petróleo do que aquele que é necessário. Actualmente, há um excesso de oferta de 20 a 25 milhões de barris por dia, face aos habituais dois a três milhões.