Petrofund e Fundo Agrícola reforçam indústria de fundos de investimento em 2022

O Presidente do Conselho Executivo (PCE) da Bolsa de Dívida e Valor de Angola (BODIVA), Walter Pacheco, anunciou o surgimento de dois novos fundos de investimentos que irão dinamizar a mobilização de capitais para novos projectos e contribuir para o aumento da produção agrícola.

Trata-se dos Petro Funds e Fundo Imobiliário Agrícola divulgados esta terça-feira durante o evento Conversas com Rumo do qual Walter Pacheco foi keynote Speaker. Este último, com data prevista para 2022, é tido como uma das soluções para resolver o problema da produção ineficiente por via do financiamento da construção de infraestruturas.

Aponta que este fundo pretende deslocar para o sector da agricultura, capital físico e financeiro ocioso que muitos anos esteve alocado no sector da construção e está a operar abaixo da sua capacidade. Observa como desafiante a fraca mobilização de capital que em muito afecta a competividade das empresas nacionais, reduzindo a capacidade de fomentar a inovação, aumenta o desencontro entre promotores e sector financeiro, e por fim abre um espaço enorme de capital ocioso na economia.

Segundo Walter Pacheco além da concessão de terra um dos principais entraves para desenvolver e atrair investidores estrangeiro para esta área, é a nossa Lei de terras que precisa ser trabalhada.

Faz saber que o fundo será contabilizado por renda fixa e variável. “Uma espécie de acordo de partilha de produção que é uma forma interessante de garantir que pessoas que não são agricultores possam investir na agricultura, uma forma de atrair investidores estrangeiro sem que estes passam por toda dificuldade burocrática existente”.

Considera como pressuposto para o surgimento de fundos voltado a agricultura o contexto económico caracterizado por uma produção interna insuficiente que gera grande entrave a economia nacional, pelo que, é fundamental uma produção suficiente que consiga satisfazer a procura, reduzir a inflação importada, desenvolver a cadeia de valor e reduzir em grande medida o aumento da procura por divisas.

Avança que a grande prioridade económica neste momento passa por uma produção que consiga satisfazer a procura interna, situação que acarreta muitos desafios de vulnerabilidade, resultando no aumento da quantidade de bens importados, que eleva o preço da cesta básica. Alude para a necessidade da criação de clusters agrícola por via do aumento produção estimulando o desenvolvimento de um sistema de transporte e armazenamento para que o produto chegue aos mercados e por sua vez ao consumidor final de forma eficaz.

PETROFUND um “poço onshore” para o mercado de capitais

O segundo apresentado no evento foi o Petrofund, um fundo que visa mitigar problemas relacionado com a mobilização de capital, bem como aumentar as receitas do sector petrolífero no País, uma vez que durante muitos anos a intermediação fiscal tem sido a alternativa do Estado para arrecadar divisas das empresas no sector petrolífero e colocar no sistema financeiro.

Mas esta não seria a única via de arrecadação, uma alternativa passa pelo aumento da participação de empresas nacionais a operar no sector na prestação de serviço, produção e extracção.

Segundo a Associação das Companhias de Exploração e Produção de Angola, ACEPA, o sector petrolífero gasta entre 10 a 13 mil milhões USD por ano em serviço e apenas 10% deste montante é transferido para empresas nacionais, portanto, 90% é canalizado a empresas estrangeiras.

De acordo com Walter Pacheco um aumento na percetagem de 10% para 50% atrairia mais divisas para o mercado nacional na ordem dos 8 mil milhões USD, aumentando deste jeito as receitas petrolíferas.

“Este fundo actuará no sector petrolífero e estará disponível para investidores nacionais e internacionais, sendo que existem já intenções de investimento na ordem dos 25 milhões USD, podendo chegar até 200 milhões USD, sendo a estratégia passa em investir em prestação de serviço e a médio/longo prazo será por via da OPI” aclara (ver infografia).

Fundos de investimento e as empresas

Walter Pacheco instou os stackholders da industrias de fundos de investimento a criarem produtos que dinamizem mobilidade de capitais e os revertam para financiar empresas e projectos estruturantes.

Lembra que os fundos de investimentos podem financiar directamente as empresas adquirindo acções, injectando capital, conceder crédito, adquirindo obrigações e financiar projectos. Podem ainda de forma indirecta financiar as empresas pela forma indirecta, por via do financiamento ao Estado, que por sua vez financia a financia a economia.

“Existe também uma forma interessante dos fundos financiar a economia ou os bancos, que é pela compra do crédito malparado, uma realidade que acontece fora do nosso País” indica.

Ainda em relação a interação entre fundos e a banca, Walter Pacheco frisa que os bancos têm mantido uma relação forte com a Bodiva e se revelado actuantes no mercado geridos pela instituição. Aponta a existência de um grupo de bancos que se distinguem pela sua actuação e que pelo desempenho servem de modelo para os demais.

Contudo, as novas observações do Banco Nacional de Angola, BNA, referente a limitação da actuação directa dos bancos no mercado de capitais impõe a definição de novas estratégias para preservar a salutar cooperação existente. “Estamos num momento que precisamos dar o próximo passo, que é o surgimento do mercado de acções, que vai permitir que novos investidores invistam em pleno no mercado de capitais em Angola” reiterou.

Desenvolvimento da indústria de fundos

Até 2020 estavam registados na Comissão de Mercados de Capitais 21 Organismos de Investimento Colectivo (OIC). Destas, 14 correspondiam a fundos de investimentos mobiliário (FIM), três fundos de investimento imobiliário (FII) e quatro correspondiam a sociedades de investimento imobiliários (SII) de capital fixo, perfazendo um acumulado de 37 OIC desde 2015.

Relativamente ao número de participantes encontram-se registados na Comissão do Mercado de Capitais 8288 participantes sob forma de Fundo de Investimento e de 16 participantes sob forma de Sociedade de Investimento o que demonstra um crescimento exponencial no número de investidores que na abertura, 2015, havia registado 15 investidores. Walter Pacheco argumentou que o número de investidores e o número de activos esta a aumentar significativamente apesar do índice de penetração ser ainda muito baixo se olharmos para nossa economia.

As Obrigações do Tesouro são os activos que mais contribuíram para o crescimento da carteira com uma quota média de 53,5%, ultrapassando Bilhetes de Tesouro que até 2018 representavam maior peso com cerca de 65% do total. A carteira de investimento dos fundos imobiliários apresentou um crescimento de 31 316,48%, esta evolução foi essencialmente pelo crescimento de activos imobiliários. 78% dos fundos imobiliários são títulos de divida pública portanto estes fundos estão mais concentrados em Divida Publica.

No período em análise os investimentos imobiliários apresentaram um maior valor líquido global com 57% em relação aos investimentos mobiliários e as sociedades de investimento imobiliários com 23,61 e 19,34% respectivamente.

Por seu turno, a carteira de investimento dos fundos imobiliários apresentou um crescimento de 31 316,48%, esta evolução foi essencialmente pelo crescimento de activos imobiliários. De 2018 a 2020 verificou-se que a rubrica “Construções Acabadas” foi a que mais peso teve para o crescimento da carteira com uma quota de 63,6%.

A carteira de investimento financeiro dos fundos mobiliários cresceu 3 461% desde o seu período de operacionalização em 2016 (3,1 mil milhões Kz), se fixando em 113,5 mil milhões Kz em 2020.

Hemera Capital Partners e a Finmanagement S.A. lideram o ranking

A Hemera Capital Partners e a Finmanagement S.A. lideram o mercado na perspectiva do valor líquido sob gestão com 60% e 18% respectivamente e na perspectiva do activo total com 53% e 27%.

A disputa entre as duas instituições remonta desde 2016, conforme o “Relatório sobre a Indústria dos Organismos de Investimento Colectivo 2015-2020”.

Em 2015, a Económico Fundos de Investimento tinha sob sua gestão 100% dos activos e dos VLG da indústria. No entanto, no período de 2016 a 2020 a SG Hemera Capital Partners tornou-se líder na gestão de activos, tendo alcançando 51,4% do total do activo da indústria em 2020.

O mesmo sucede no que respeita à gestão do VLG da indústria, representando uma quota sempre acima de 45%, com excepção a 2019, em que a Finmanagement alcançou 36,66% do VLG da indústria.

Os activos sob gestão dos Organismos de Investimentos Colectivos, OIC, reduziram 6% no primeiro trimestre do corrente ano para 455,2 mil milhões Kz, equivalente a 702 milhões USD, quando comparado com o saldo em finais de 2020, segundo cálculos do Mercado com base nos últimos indicadores divulgados pela Comissão do Mercado de Capitais, CMC Em termos de Valor Líquido Global assistiu-se à uma contracção de 7% fixando em 390,7 mil milhões Kz (602 milhões USD).

Já em termos homólogos correspondeu a uma variação positiva de 110,60% face ao final do I trimestre de 2020.