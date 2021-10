Petrobras com 47,7 milhões de euros para ajudar famílias a pagar gás de cozinha

A empresa brasileira Petrobras anunciou ontem a criação de um programa social que destinará 300 milhões de reais (47,7 milhões de euros) a famílias carenciadas, para que tenham acesso a consumíveis essenciais, principalmente gás de cozinha.

“A iniciativa tem como objectivo ampliar a actuação social com maior alinhamento ao praticado por outros ‘players’ de mercado e se justifica pelos efeitos da situação excepcional e de emergência decorrentes da pandemia da COVID-19”, explicou a estatal petrolífera em comunicado.

De acordo com a Lusa, o modelo do programa está ainda em fase final de estudos, incluindo a definição do critério de escolha das famílias em situação de vulnerabilidade e da procura “de parceiros do sector que possam somar esforços e ampliar o valor a ser investido”, indicou aquela que é a maior empresa do Brasil.

“Somos uma empresa socialmente responsável e comprometida com a melhoria das condições de vida das famílias, particularmente das mais vulneráveis. A pandemia e todas as suas consequências trouxeram mais dificuldades para as pessoas em situação de pobreza. Tal facto alerta a Petrobras para que reforce o seu papel social, contribuindo ainda mais com a sociedade”, destacou o presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna.

O anúncio do programa, que durará 15 meses, surge três dias após de Silva e Luna ter afirmado que não haveria qualquer mudança na política de preços de combustíveis da estatal e que não caberia à empresa lançar acções para baixar os preços do gás de cozinha, um dos itens que mais pressionam os gastos das famílias carenciadas do Brasil.

De acordo com o jornal O Globo, a ajuda anunciada pela Petrobras conseguiria suprir as necessidades de gás de cozinha de cerca de 845 mil famílias, um baixo valor tendo em conta a precariedade que se sente no país.