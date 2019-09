Petroangola realiza hoje IIº Petro Talks

A empresa especializada em petróleo & gás e energias renováveis, organiza e realiza nesta sexta-feira, a 2ª edição do Fórum Petro Talks, que terá como tema “A Licitação dos Novos Blocos Petrolíferos e os Seus Benefícios”.

A Petroangola pretende com este evento proporcionar uma maior divulgação da nova licitação de blocos petrolíferos à um público pré-seleccionado, profissionais do sector e as companhias petrolíferas que operam em Angola, proporcionando ao Estado angolano uma maior exposição no que tange os benefícios conexos a esta iniciativa, e assim, impulsionar a partilha de conhecimentos, dinamizando o sector e a promoção do conteúdo local.

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), estará representada pelos Engenheiros Hermenegildo Buila - Director de Negociações e Adriano Sebastião - Director de Exploração. Também fará parte da mesa redonda o Engenheiro e Especialista em Petróleo & Gás, Patrício Wanderley Quingongo - CEO da Petroangola. PetroTalks promove o intercâmbio de conhecimento técnico sobre tecnologias actuais e comprovadas por meio de apresentações de documentos técnicos, incluindo sessões de painéis interactivos e ilustrativos. Este evento une convidados de topo, inovadores e gestores, para explorar desafios específicos e emergentes da indústria petrolífera.

Os participantes são incentivados a estarem preparados para contribuir com sua experiência e conhecimento, em vez de serem meros espectadores.

O objectivo é criar uma plateia interactiva, geradora de opiniões, que estimule novas ideias e inovações sobre os futuros desafios enfrentados pela indústria de E&P.

O Iº evento aconteceu a 18 de Junho, com o objectivo de encontrar as possíveis soluções paraeliminar a escassez de derivadosde petróleo e impulsionar o desenvolvimentoeconómico que está muito ligado ao consumo denegria. Esta edição do terá lugar,pelas 17h00, no edifício Kilamba,à Marginal de Luanda.