Depois do feriado de segunda-feira nos Estados Unidos, esta é a primeira sessão bolsista desde a entrada em vigor no passado domingo das novas tarifas anunciadas pelo Governo dos Estados Unidos para 300 mil milhões USD de produtos importados da China, num novo episódio da guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais.

Na segunda-feira, Pequim apresentou queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) das novas tarifas norte-americanas.