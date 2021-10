Pesos pesados em queda atiram PSI-20 para terreno negativo

A Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira no vermelho, com as cinco empresas com mais peso no mercado de capitais português a negociar em terreno negativo.

O PSI-20,principal índice de referência do mercado de capitais português,caía 0,94%, para os 5637,66 pontos, com 13 empresas a ceder e apenas duas positivas. Quatro estavam inalteradas.



Segundo o Jornal de Negócios, o BCP mostrou ontem, nas contas do trimestre, um resultado abaixo do que foi verificado no ano passado. De resto, a Galp Energia cede 0,70%, a Jerónimo Martins cai 1,49%, e do lado das empresas no verde, a cotada que mais ganha é a Nos, a valorizar 0,47%, seguida da Nova Base, que sobe 0,43%.



Lisboa é a praça europeia que mais cai esta quinta-feira. A Europa está a negociar mista, com os investidores divididos entre a euforia dos resultados trimestrais das empresas e a apreensão por mais logo ir haver mais novidades do Banco Central Europeu.



A par do índice português, também o alemão e o espanhol registam perdas, a cair mas muito próximos da linha de água, onde está também o Stoxx 600, que agrega as empresas mais importantes do continente, esse, contudo, do lado do verde, a valorizar 0,04%. Os índices francês e italiano negociam também positivos.