Perto dos 0%, juros da dívida portuguesa a dez anos ainda são rentáveis

“A tendência de baixa acompanha o momento que tem acontecido nas dívidas soberanas europeias”, disse ao Jornal Económico Filipe Silva, director de gestão de activos do Banco Carregosa.

“Portugal, Itália, Espanha e Grécia ainda têm yields positivas e isso atrai os investidores”, explicou.

De acordo com uma nota de research do banco BBVA, divulgada nesta quarta-feira, entre este quarteto de países, as yields da dívida grega a dez anos eram as mais elevadas, nos 1,73%, a dívida italiana estava nos 1,05% e a espanhola nos 0,06%, três pontos base abaixo da dívida soberana portuguesa.