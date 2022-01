Permanência do Estado no Banco Económico depende de aumento de capitais

O Estado poderá deixar de fazer parte da estrutura accionista do Banco Económico caso as empresas públicas que o representam não façam um aumento de capitais, conforme a exigência do banco central.

A explanação foi feita pelo governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, que clarificou que se as empresas públicas acompanharem o aumento de capitais permanecem na estrutura accionista do banco.

Massano recorda que a medida resulta da avaliação feita a qualidade dos activos da banca em 2018, onde o BNA detectou deficiência a nível dos seus capitais.