Pensões por velhice representam 88,8% dos benefícios pagos nos últimos três anos

A categoria de pensões por velhice, em relação aos Fundos de Pensões, representa 88,8% dos benefícios pagos nos últimos três anos, segundo cálculos do mercado com base nos dados dos relatórios anuais e trimestrais publicados pela Agência Nacional de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).

No decorrer desses três anos, apontam os documentos, apesar de ter sofrido uma redução de 12%, a categoria manteve um peso significativo em relação aos benefícios pagos, tendo representado, 94% em 2019, 93% em 2020 e 82% em 2021.

Segundo o relatório, do total de benefícios pagos nos últimos três anos pelos Fundos de Pensões (171 mil milhões Kz), a categoria de pensões por velhice beneficiou de um valor estimado em 152 mil milhões Kz.

Para o economista e docente universitário, Sabino Ferraz, o aumento das pensões por velhice resulta, em parte, do envelhecimento da força de trabalho, não só da função pública mas também do sector empresarial. Concorre também o facto de as estruturas institucionais ligadas à gestão sistémica dos fundos de pensões terem melhorado substancialmente.

Quanto aos valores registados em cada ano, fazendo agora uma análise de forma horizontal, 2021 representou a maior parcela dos benefícios da categoria com 37%, ao passo que os dois primeiros anos representaram 28% e 35% respectivamente.

A categoria de pensões por velhice registou também um crescimento de 31,6% nos valores pagos em benefícios, tendo crescido 22% em 2020 e 8% em 2021, ao passar de 42,95 mil milhões Kz em 2019, para 52,48 mil milhões Kz em 2020 e para 56,5 mil milhões Kz em 2021.

Os dados dos relatórios, compilados pelo Mercado, indicam que os capitais de remissão foi a segunda categoria que mais recebeu, com 6,9% das contribuições pagas, com um valor de 11,8 mil milhões Kz.

Diferente das pensões por velhice, dizem os cálculos, o peso dos capitais de remissão no global foi ascendente, durante os três anos, tendo variado de 5,22% em 2019, para 6,67% em 2020 e 8,23% em 2021. Com um crescimento trianual de 139,28%, a categoria cresceu 58,6% em 2020 e 50,83% no ano passado.

Os documentos mostram ainda que na categoria de remissão, em 2019 foram pagas mais pensões ao representar 42,4% do somatório, quando em 2020 e 2021 foram feitos pagamentos na ordem dos 26,2% e 31,5% respectivamente.

Para Sabino Ferraz, o sector de fundos de pensões não tem vindo a crescer como esperado, devido à conjuntura económica e social que o País enfrenta.

Ainda segundo o economista, a indústria tem apresentado sinais positivos de evolução como a abertura de um fundo de pensões fechado. Acrescenta que o nível crescente de contribuições e o aumento do volume de activos sob gestão, são indicadores que evidenciam o desenvolvimento do sector.

O economista entende que para que os fundos de pensões atinjam patamares elevados, tal como em outras sociedades modernas, é necessário que as entidades empresariais que estão actualmente no mercado diversifiquem a sua oferta, indo de encontro às estratégias e necessidades dos seus clientes (aderentes).

“Os fundos a comercializar devem ter características e rentabilidades adequadas às necessidades do mercado”, disse.

O docente universitário apontou também que para haver uma maior aderência e criação de fundos de pensões no País, há ainda um grande trabalho pela frente.

“É preciso demonstrar aos agentes económicos presentes no mercado nacional (sejam clientes particulares ou empresariais) as vantagens da aplicação de parte dos seus rendimentos neste produto”, precisou.

Para o efeito, de acordo com o entrevistado, tal como sucede nos mercados financeiros mais maduros, as entidades gestoras, em conjunto com o regulador, com o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e o próprio Estado, devem promover um amplo programa de sensibilização e formação que atinja todas as camadas da população, de modo a fazer perceber que as necessidades do futuro devem ser acauteladas no presente.

Sublinha que é hoje que devem ser dados passos para a obtenção de rendimentos futuros e estáveis que garantam qualidade de vida e não a pobreza extrema.

Portanto, como afirma Sabino Ferraz, é fundamental informar e convencer os membros da sociedade civil que a poupança presente poderá gerar rendimentos futuros capazes de garantir o sustento de cada um quando a capacidade de trabalhar ficar afectada.

“Do Estado espera-se que continue a garantir uma política fiscal estimuladora deste produto e mercado”, Apontou.