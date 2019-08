Pedro Luís da Fonseca é o novo PCA do Banco Económico O ex-ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, exonerado na última vaga das remodelações feitas pelo Presidente da República, João Lourenço, é agora o novo Presidente do Conselho de Administração do Banco Económico, instituição que passou a ter como acionista maioritário a Sonangol, com 70,3% do capital social.