PCA da Sonangol promete acompanhar consolidação da banca portuguesa

Segundo o PCA da Sonangol, citado pelo Jornal Negócios, "no caso do Millennium BCP estamos a monitorar o seu desempenho. Se se apresentar uma boa oportunidade para desinvestimento, iremos avaliá-la e fazer as recomendações que se afigurarem as mais acertadas para o contexto e necessidades da Sonangol".

O referido jornal, citando a Reuters acrescenta que a Sonangol, o segundo maior acionista do BCP, admite desinvestir no banco liderado por Miguel Maya ou analisar a fusão desta entidade com outras instituições financeiras nacionais.