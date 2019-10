Parceria Sonangol/Total em análise na Autoridade Reguladora da Concorrência de Angola

O chefe do departamento de Controlo de Concentrações da ARC, Inocêncio Muachingue, citado pela agência noticiosa Angop afirma que o projecto está a ser ainda analisado no sentido de se ajuizar quais os efeitos que a futura empresa poderá ter sobre a concorrência no sector.

“É preciso recordar que a Sonangol é, à partida, uma empresa que já actua no mercado no segmento de logística, distribuição e comercialização de derivados do petróleo”, salientou aquele responsável, ao prestar declarações à margem do Seminário sobre o Regime Jurídico da Concorrência.