Paragens não-programadas reduzem produção de petróleo em Angola

O comunicado citado pelo Jornal de Angola salienta que as paragens não programadas acontecem com os distintos operadores do sector, em tempos e circunstâncias diferentes.

Responsáveis do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos reuniram-se segunda-feira com operadores do sector, para analisar o impacto das paragens não programadas na produção petrolífera, tendo estado presentes representantes da Agência Nacional de Petróleo e Gás, Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), Associação de Companhias de Exploração e Produção de Angola (ACEPA), Total, ENI, BP, Esso, Equinor e Sonangol Pesquisa e Produção.