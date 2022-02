Pandemia tirou quase 36 mil milhões de euros a Portugal

Em 2020 e 2021, Portugal perdeu 35,7 mil milhões de euros em actividade económica devido à pandemia da COVID-19, o que equivale a 17,5% do PIB total de 2019, revela esta terça-feira o Jornal de Negócios.

O valor, calculado através da metodologia do Instituto de Pesquisa Económica (Ifo), corresponde à diferença entre as previsões da Comissão Europeia e do Conselho das Finanças Públicas para ambos os anos — de um crescimento de 1,7% da economia portuguesa — e aquilo que efectivamente se verificou: um recuo de 8,4% no primeiro ano pandémico, estimando-se um crescimento de 4,9% em 2021.

À semelhança das restantes economias europeias, o aumento de contágios por COVID-19 no último trimestre de 2021 fez abrandar a recuperação económica portuguesa, também devido aos preços altos da energia e aos constrangimentos nas cadeias de fornecimento. Ainda assim, Portugal comparou relativamente bem com os pares, com uma subida de 1,6% do PIB, o segundo ritmo mais rápido da Zona Euro.