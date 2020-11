Países lusófonos exportaram menos 20,3% para Macau até Outubro

Os países lusófonos exportaram menos 20,3%, para Macau nos primeiros dez meses do ano, em relação a igual período de 2019, informou hoje a Direcção de Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC) daquele país.

Os países lusófonos exportaram para o antigo território administrado por Portugal mercadorias no valor de 564 milhões de patacas (59 milhões de euros), indicou a DSEC em comunicado.

Por outro lado, os países lusófonos, até Outubro, importaram produtos no valor de apenas 10 milhões de patacas (1,05 milhões de euros), um aumento de 725,5%, indicaram as autoridades de Macau.

No total, Macau exportou produtos avaliados em 8,65 mil milhões de patacas (909 milhões de euros), menos 18,1% se comparado com o período homólogo de 2019.

Por outro lado, importou 67,45 mil milhões de patacas (sete mil milhões de euros), menos 29,2%, em termos anuais.

O défice da balança comercial até Outubro deste ano cifrou-se em 58,80 mil milhões de patacas (seis mil milhões de euros), face às 62,04 mil milhões de patacas (6,5 mil milhões de euros) em relação ao período homólogo de 2019.

Nos primeiros dez meses do ano, o valor total do comércio externo de mercadorias foi de 376,10 mil milhões de patacas (39 milhões de euros), menos 8,5%, do que o registado no mesmo período de 2019.