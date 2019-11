Países africanos líderam ranking mundial com mais mulheres empresárias

Em primeiro, a Mastercard indica o Uganda com uma percentagem de mulheres proprietárias de negócios de 38,2%, o Gana surge em segundo com 37,9% e o Bostuana fecha o pódio com 36,0%.

Em quarto lugar, destaca-se os Estados Unidos com uma ligeira diferença de 35,1%, no outro lado do mapa, surge a Nova Zelândia com 31,8% e a Russia encaixa em sexto lugar com uma percentagem de 31,2%.

Ainda atrás de Portugal que surge em décimo (30.2%), o ranking aponta o Malawi com 31,1% para o sétimo lugar, a Austrália para o oitavo com 30,9% e Angola em nono, com menos 6 pontos percentuais (30,3%).

O índice, que analisou 58 mercados mundiais, acompanha o progresso e a realização profissional das mulheres empresárias e proprietárias de negócios em três níveis: A progressão das mulheres ao nível empresarial; recursos financeiros e de aprendizagem; condições de apoio empresarial. Os resultados reafirmaram que as mulheres fazem mais negócios e têm maiores taxas de participação como força de trabalho em mercados abertos e dinâmicos, onde o apoio às PME e a facilidade de fazer negócios são elevados.

Dos 20 principais mercados do ranking da Mastercard, 80% são economias de elevado rendimento, onde as condições empresariais são altamente favoráveis. É o caso dos Estados Unidos, que lidera o ranking pela primeira vez, e da Nova Zelândia, que caiu este ano para segundo lugar. Portugal ocupa a 18ª posição com 64,2%, ligeiramente atrás da vizinha Espanha que, neste índice, ocupa a 16ª posição (64,5%).

O índice deste ano revela que as mulheres empresárias estão a abrir negócios mais rapidamente do que nunca e pretende dar a conhecer, a nível global, os países com melhor ambiente para as mulheres empresárias prosperarem e, por outro lado, chamar atenção para as desigualdades significativas que ainda condicionam uma evolução favorável à igualdade de género.

Países africanos à frente do ranking

O Índice Mastercard também sugere que as oportunidades de empreendedorismo não estão necessariamente alinhadas com o crescimento ou desenvolvimento de um país.

Nações menos desenvolvidas economicamente, como o Uganda, o Gana e o Botswana, estão entre os três principais países onde existem as maiores taxas de mulheres proprietárias de negócios, por comparação com as mais desenvolvidas. Nesses mercados, o empreendedorismo feminino é “orientado e estimulado pela necessidade de sobrevivência, mesmo apesar da falta de capital financeiro ou de acesso à educação”, segundo a Mastercard.