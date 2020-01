País possui condições para produzir bens da cesta básica, responsável

Ao falar à imprensa, à margem do fórum de negócios sobre as soluções para combater a corrupção, o responsável indicou que nenhum país é bem sucedido se não cumprir as normais internacionais.

Por sua vez, o director regional do Centro Internacional para Empresariado Privado (CIPE), Lar Benson, deu nota positiva aos passos que Angola atingiu no combate à corrupção, aconselhando o Executivo a trabalhar, cada vez mais, para atingir melhores resultados.

Para continuar a combater a corrigir, disse o responsável, não basta a aprovação de leis, mas o cumprimento rigoroso dessas normas.

Fez saber que anualmente África perde 140 mil milhões de dólares devido a várias práticas de corrupção.

Angola subiu 19 lugares no rankink internacional dos países que combatem a corrupção, a impunidade e promovem o respeito dos direitos humanos. Num universo de 180 países avaliados pela Organização de Transparência Internacional em 2019, Angola passou da posição 165 para 146.