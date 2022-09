Ouro tomba para mínimos de mais de dois anos com recuperação do dólar

Com o dólar a ganhar força, o ouro está novamente em mínimos de mais dois anos, mais precisamente desde Março de 2020.

O metal precioso tem navegado ao sabor do dólar, com a moeda a valorizar como activo refúgio dos investidores perante a incerteza económica desde o início do ano e que se tem agravado nos últimos meses.

O ouro perde assim 0,66% para 1.618,19 USD por onça.

As perspectivas de queda para o ouro “mantêm-se intactas até que seja possível vermos uma mudança para uma política ‘dovish’ por parte da Fed ou indicações de que o aumento dos preços seja um problema menor”, revela o analista Jun Rong Yeap, do IG Asia, à Bloomberg.