Ouro sobe enquanto investidores avaliam Fed e Taiwan

O ouro valoriza, numa altura em que os investidores digerem os mais recentes comentários de alguns membros da Reserva Federal norte-americana (Fed) e ainda no rescaldo do efeito "Pelosi", depois de a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA ter suscitado algum nervosismo nos mercados com a visita a Taiwan.

O metal amarelo soma 0,31% para 1 770,178 USD por onça.

Por outro lado, o mercado está atento aos sinais dados por alguns membros da Fed sobre o futuro da política monetária nos EUA. O presidente regional do banco central em St.Louis defendeu a necessidade de mais aumentos de grande dimensão de subida das taxas de juro e apontou para que os EUA terminem o ano com a taxa de fundos federais num intervalo entre 3,75% a 4%.