Ouro perto de mínimos de duas semanas. Dólar cai

O ouro segue a desvalorizar horas antes da Reserva Federal norte-americana (Fed) dar conta do futuro da política monetária nos EUA, face à escalada da inflação.

O metal amarelo está a cair 0,13% para 1 915 USD a onça, muito próximo da linha de suporte dos 1 900 USD, perto de renovar mínimos de duas semanas, depois de ter ultrapassado a fasquia dos dois mil dólares, tendo ficado a um passo de alcançar um recorde histórico. A prata segue esta tendência negativa, enquanto platina e paládio estão em terreno positivo.

A queda do ouro está a ser alimentada durante o dia de hoje pela expectativa sobre o discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, que será proferido mais logo, e durante o qual o mercado espera que seja anunciada uma subida das taxas de juro já este mês. Ora, face a este fenómeno, os investidores estão a virar-se para as dívidas soberanas, já que o metal amarelo não remunera juros.

“Ainda vejo o ouro na faixa dos 1.850 dólares e 1 950 USD a onça, face aos efeitos residuais da inflação nas commodities, antes de cair abaixo dos 1 800 USD no final do ano, já que a Fed pressionará o metal com o aumento das taxas de juro este ano”, defendeu Stephen Innes, sócio e gestor da SPI Asset Management, citado pela Bloomberg.

No mercado cambial, o índice do dólar da Bloomberg cai 0,17% para 98,93 pontos, enquanto o euro soma 0,05% para 1,0962 USD.