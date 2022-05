Ouro no vermelho à espera da Fed

O ouro continua a perder terreno, à medida que os juros sobre a dívida soberana norte-americana em várias linhas de maturidade sobem, devido a aposta do mercado numa subida das taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana (Fed), depois da reunião que arranca esta quarta-feira.

O metal amarelo desvaloriza 0,16% para 1.859,98 USD a onça. Desde que atingiu o pico deste ano no início da guerra na Ucrânia, o ouro já perdeu 10%, segundo as contas da Bloomberg, ainda assim o “rei” dos metais ainda está em alta este ano, bem acima da linha psicológica dos 1.800 USD.

Desde esta segunda-feira, o ouro mergulhou de forma particular, depois de a yield da dívida soberana a dez anos ter subido para o patamar dos 3%, como não era visto desde 2018 e o dólar ter continuado a ganhar força.

“Os investidores parecem ter levado em consideração um movimento agressivo e precoce por parte da Fed, portanto se o anúncio da Reserva Federal norte-americana for considerado dovish, tal pode ajudar o ouro a subir à fasquia dos 1.900 dólares”, comentou Nicholas Frappell, gestor na ABC Bullion, citado pela Bloomberg.

No mercado cambial, o índice do dólar da Bloomberg que compara a “nota verde” com 10 divisas rivais segue a cair 0,30%, mantendo-se no entanto acima da linha dos 103 pontos, mais concretamente em 103,43 pontos. .