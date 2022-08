Ouro na linha de água

O ouro está a negociar na linha de água, depois de ter registado na sexta-feira o valor mais baixo em duas semanas.

Isto na sequência da divulgação de dados positivos do emprego nos Estados Unidos, que podem motivar uma subida mais agressiva das taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana (Fed).

Ainda assim, este metal precioso tem estado a valorizar nas últimas semanas, no rescaldo do aumento de tensões entre a China e os Estados Unidos, depois da visita da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan.

O ouro cede 0,01% para 1 775,27 USD por onça, enquanto a platina perde 0,24% para 933,98 USD e o paládio avança 0,47% para 2 139,32 dólares.

A analista Ravindra Rao, da Kotak Securities, explica que o apoio à negociação do ouro dado pela tensão geopolítica está a ser “contrabalançado pela firmeza do dólar depois de uma divulgação robusta dos dados do emprego nos EUA e comentários mais ‘agressivos’ de membros da Fed”.