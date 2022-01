Ouro estável e já próximo de máximo de uma semana

O ouro continua a negociar de forma estável esta manhã, naquela que poderá mesmo ser a quinta sessão consecutiva em terreno positivo, avançou o jornal de Negócios.

Assim, este metal precioso está a avançar 0,04%, com a onça a negociar nos 1.826,90 USD. Esta semana, o ouro tem estado sempre acima da fasquia dos 1.800 USD e a cotação desta quinta-feira deixa este metal próximo de um máximo de uma semana.

A subida do ouro está a ser amparada pelo disparo da inflação nos Estados Unidos, após a divulgação de dados esta quarta-feira. Os dados da inflação solidificaram as expectativas de que a Reserva Federal dos Estados Unidos deverá avançar com uma subida das taxas de juro, ideia que já era sinalizada nas atas da reunião do banco central em Dezembro.

Esta semana, na audição no Senado dos EUA, o líder da Fed, Jerome Powell, já garantiu que a entidade está preparada para usar todos os instrumentos que tem à disposição para fazer face à inflação. “Se tivermos de subir mais as taxas de juro ao longo do tempo, iremos fazê-lo”, afirmou Powell.