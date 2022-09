Ouro estabiliza e retoma ganhos

O ouro está a registar ganhos, com o dólar a desvalorizar, à medida que se aproxima a reunião do Banco Central Europeu, que deverá marcar a maior subida de sempre das taxas de juro, em 75 pontos base.

Depois de cinco meses de quedas, o metal precioso parece estar finalmente a estabilizar. O ouro sobe 0,3% para os 1.715,56 USD por onça.

"Um recuo do dólar esta manhã, terça-feira, permitiu ao ouro subir da fraqueza dos últimos dias para alguém alívio, depois de um forte 'sell-off' no passado", explica o analista Jun Rong Yeap do IG Asia, à Bloomberg.