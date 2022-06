Ouro e prata penalizados pela política restritiva dos bancos centrais

O ouro está prestes a fechar a semana em terreno negativo, penalizado pela política monetária “falcão” seguida pelos bancos centrais, noticiou o jornal Negócios.

O metal amarelo perde 0,61% para 1 845,95 USD por onça. Prata e platina seguem esta tendência negativa, enquanto o paládio negoceia no verde.

Esta semana, o Banco de Inglaterra e a Reserva Federal norte-americana voltaram a subir as taxas de juro directoras, enquanto o Banco da Suíça decidiu também aumentas as taxas de juro pela primeira vez desde 2015. Já o Banco Central do Japão decidiu resistir a esta onda de aperto monetário e não subir as taxas de juro.

“Os juros das dívidas podem continuar a limitar o interesse pelos metais preciosos, à medida que os bancos centrais em todo o mundo adoptam políticas monetárias restritivas”, comentou Avtar Sandu, gestor sénior de commodities na Philip Nova Pte em Singapura.