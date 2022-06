Ouro e euro sobem à boleia da fraqueza do dólar

O ouro ganha força, aproveitando da fraqueza do dólar, o qual cai pela terceira sessão consecutiva, tornando o investimento no metal amarelo mais barato e por isso mais atraente.

O “rei” dos metais está ainda a ser impulsionado pela expectativa de que a Reserva Federal norte-americana não endureça mais a sua política monetária, uma esperança alimentada pelas atas da Fed e pelos bons resultados referentes ao indicador preferido do banco central relativo ao consumo.

O ouro valoriza 0,5% para 1 862,39 USD a onça. Paládio, platina e prata seguem esta tendência positiva.

“O ouro está a ser negociado em alta, motivado pela fraqueza do dólar e à medida que se debate a política monetária da Fed”, comentou Madhavi Mehta, analista da Kotak Secutities, citado pela Bloomberg.

No mercado cambial, o índice do dólar da Bloomberg que compara o “green cash” com dez divisas rivais cai 0,15% para 101,510 pontos. Já o euro é uma das divisas que ganha terreno perante o dólar e soma 0,18% para 1,0754 USD.