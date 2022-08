Ouro e euro caem

O ouro segue a desvalorizar, depois de quatro semanas seguidas de ganhos, com os investidores a avaliar as perspectivas de um maior aperto pela Reserva Federal dos Estados Unidos e devido a crescentes sinais de que a economia chinesa está com dificuldade em recuperar.

O metal amarelo perde 0,83% para 1 787,52 USD por onça. Também a prata e o paládio estão esta segunda-feira a desvalorizar, 1,50% para 20,51 dólares por onça e 1,26% para 2 200,97 USD por onça, respectivamente.

O euro está também a cair 0,29% para 1,0229 USD, uma altura em que a moeda norte-americana ganha força, mesmo depois de a Reserva Federal norte-americana (Fed) ter deixado claro que o aperto monetário vai continuar.