Ouro desvaloriza 0,47%

O ouro está a desvalorizar 0,47% neste ponto da sessão, num dia em que os investidores estão virados para outro tipo de activos, nomeadamente as obrigações.

Assim, este metal está nesta altura a cotar nos 1869,65 USD por onça, depois de na semana passada ter registado uma desvalorização semanal.

As perspectivas em relação à subida da inflação estão a pesar no sentimento dos investidores, que antecipam que os bancos centrais, nomeadamente a norte-americana Fed, vão continuar a fazer alterações à política monetária com o intuito de controlar a inflação.