Ouro desvaloriza 0,03% para 1 924,72 USD

O ouro segue a ser negociado na linha de água após as atas da Fed. Por seu lado, a guerra continua a motivar a procura de produtos financeiros relacionados com este activo refúgio por excelência, estando o número de participações em exchange-traded funds (ETF) no nível mais alto desde há um ano.

O metal amarelo segue a desvalorizar 0,03% para 1.924,72 USD a onça. Prata e platina seguem esta tendência negativa, enquanto o paládio está a valorizar.

“A resiliência do preço do ouro face ao recente agravamento das ‘yields’ pode sugerir que o mercado já tinha medido os custos da política monetária ‘hawkish’ da Fed”, explicou Sim Jun Rong, estratega da IG Asia Pte, citado pela Bloomberg.

“Daqui para a frente, as preocupações com as tensões geopolíticas e com o abrandamento económico podem sustentar a cotação do ouro, com uma linha de suporte de 1 900 USD”, defendeu Sim Jun Rong.