Ouro desvaloriza 0,02%

O ouro está na “linha de água” neste ponto da sessão, a ceder 0,02%, com a onça a cotar nos 1 823,86 USD. Na sessão anterior, com os investidores mais afastados do risco, o ouro valorizou 0,68%, alcançando os 1 824 USD.

O ouro e os restantes metais preciosos estão à espera dos discursos da Fed para perceber quais poderão ser as próximas movimentações para controlar a inflação e se esses planos poderão ou não penalizar o ouro.

A prata está a recuar 0,09% para 21,6 dólares, enquanto a platina está a tombar 0,65% para 942,9 dólares por onça.